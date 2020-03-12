На офіційних біткоїн-адресах Кабінету міністрів України накопичилося 46 351 BTC, що є третім показником у світі після урядів США та Китаю.
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Уряд України накопичив $2 млн у біткоїнах
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Додано: Суб 20 січ, 2024 19:12
Уряд України накопичив $2 млн у біткоїнах
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Дивися повний текст
Уряд України накопичив $2 млн у біткоїнах
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