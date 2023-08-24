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Як виділитися на співбесіді
серед інших кандидатів

Як виділитися на співбесіді серед інших кандидатів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 20:57

Як виділитися на співбесіді серед інших кандидатів

Пропонуємо до обговорення:
ІТ-рекрутерка та HR-менеджерка Карина Єремеєва поділилася порадами, як кандидатам можна виділитися під час співбесіди.

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Як виділитися на співбесіді серед інших кандидатів
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