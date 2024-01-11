У римський фонтан Треві за 2023 рік мандрівники накидали монет на 1,6 млн євро.
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У фонтан Треві в Римі за 2023 рік мандрівники накидали монет на 1,6 млн євро (фото)
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Додано: Нед 21 січ, 2024 13:51
У фонтан Треві в Римі за 2023 рік мандрівники накидали...
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Дивися повний текст
У фонтан Треві в Римі за 2023 рік мандрівники накидали монет на 1,6 млн євро (фото)
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