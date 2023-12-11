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За тиждень ціни на
буряки зросли на 33%

За тиждень ціни на буряки зросли на 33%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 15:37

За тиждень ціни на буряки зросли на 33%

Пропонуємо до обговорення:
На поточному тижні українські аграрії пропонують буряки на продаж за ціною 12−16 гривень/кг, що в середньому на 33% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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За тиждень ціни на буряки зросли на 33%
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 15:37

Мене це дуже турбує, бо люблю салат з буряка. Тиск, кажуть, знижує
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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