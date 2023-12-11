На поточному тижні українські аграрії пропонують буряки на продаж за ціною 12−16 гривень/кг, що в середньому на 33% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
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За тиждень ціни на буряки зросли на 33%
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Додано: Нед 21 січ, 2024 15:37
За тиждень ціни на буряки зросли на 33%
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За тиждень ціни на буряки зросли на 33%
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