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Україна почне будівництво
чотирьох реакторів АЕС, щоб...

Україна почне будівництво чотирьох реакторів АЕС, щоб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 09:49

Україна почне будівництво чотирьох реакторів АЕС, щоб...

Пропонуємо до обговорення:
Влітку або восени 2024 року Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів, оскільки прагне компенсувати втрачені енергетичні потужності.

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Україна почне будівництво чотирьох реакторів АЕС, щоб компенсувати втрачені потужності
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 09:50

Лигiтимнiсть цього уряду через два мiсяця скiнчиться...
aaggrruu
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