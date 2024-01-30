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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2024 21:14

Потрібен інвестор

Шановний потенційний інвесторе,

Наразі ми шукаємо фінансову підтримку для нашого проекту і звертаємося до вас з запрошенням стати нашим раннім інвестором. Наша мета - внести інновації в те, що, на наш погляд, є застарілими соціальними медіа, і ми впевнені, що наш продукт має потенціал стати лідером на ринку. Ми плануємо залучити значні інвестиції ще до виходу соціальної мережі на біржу, проте для правильного старту проекту і для забезпечення його максимальної привабливості для великих інвесторів, нам потрібна фінансова підтримка в розмірі 100 000 доларів. Ми пропонуємо вам інвестувати цю суму траншами приблизно по 35 000 доларів із частотою приблизно один раз в місяць-півтора.
Ці інвестиції будуть спрямовані на створення необхідних маркетингових матеріалів, включаючи привабливі презентації, а також інформативні відеоматеріали, які пояснюють роботу нашої платформи. Ми також плануємо розробити демонстраційну платформу, де потенційні клієнти зможуть легко зрозуміти переваги нашого продукту.
Особливістю нашої пропозиції є система траншів та регулярної звітності. Після кожного отриманого траншу ми будемо надавати вам докладний звіт про виконану роботу та досягнуті цілі. Такий підхід забезпечить вас всією необхідною інформацією для прийняття обґрунтованих рішень щодо продовження інвестицій.
В подяку за вашу підтримку ми готові запропонувати вам акції iEVE на суму 400 000 доларів, плюс ексклюзивні умови співпраці та ціни на акції, якщо ви позажелаєте інвестувати в проект у майбутньому більш значущі суми.
Ми впевнені, що ваша участь у проекті не лише збільшить ваш капітал, але й стане приємною та довгостроковою інвестицією.
Ми відкриті для обговорення будь-яких питань і готові надати додаткову інформацію про наш проект. З повагою,
Команда iEVE
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