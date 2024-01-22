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Оренда квартири: ТОП-3
найдешевших регіона в Україні

Оренда квартири: ТОП-3 найдешевших регіона в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 10:26

Оренда квартири: ТОП-3 найдешевших регіона в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Миколаїв. Для ринку нерухомості Миколаєва, за словами місцевих рієлторів, минулий рік видався доволі динамічним. Ціни на оренду зросли мало не вдвічі.

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Оренда квартири: ТОП-3 найдешевших регіона в Україні
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 10:26

Не дивно, що найдешевші пропозиції в регіонах, де найчастіше обстріли..
Violiya
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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