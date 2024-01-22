Миколаїв. Для ринку нерухомості Миколаєва, за словами місцевих рієлторів, минулий рік видався доволі динамічним. Ціни на оренду зросли мало не вдвічі.
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Оренда квартири: ТОП-3 найдешевших регіона в Україні
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Додано: Пон 29 січ, 2024 10:26
Оренда квартири: ТОП-3 найдешевших регіона в Україні
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Оренда квартири: ТОП-3 найдешевших регіона в Україні
Додано: Пон 29 січ, 2024 10:26
Не дивно, що найдешевші пропозиції в регіонах, де найчастіше обстріли..
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