Новий Opel Frontera буде компактним 4,3-метровим кросовером. Модель прийде на зміну Opel Crossland і буде електричною.
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Opel відродить знаменитий позашляховик 90-х у новому форматі (фото)
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Додано: Пон 29 січ, 2024 20:00
Opel відродить знаменитий позашляховик 90-х у новому...
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Дивися повний текст
Opel відродить знаменитий позашляховик 90-х у новому форматі (фото)
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