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Opel відродить знаменитий
позашляховик 90-х у новому...

Opel відродить знаменитий позашляховик 90-х у новому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 20:00

Opel відродить знаменитий позашляховик 90-х у новому...

Пропонуємо до обговорення:
Новий Opel Frontera буде компактним 4,3-метровим кросовером. Модель прийде на зміну Opel Crossland і буде електричною.

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Opel відродить знаменитий позашляховик 90-х у новому форматі (фото)
R2
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