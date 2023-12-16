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Українці мають заповнити
декларації та доплатити...

Українці мають заповнити декларації та доплатити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 09:57

Українці мають заповнити декларації та доплатити...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з січня 2024-го всі громадяни зобов’язані подавати декларації та доплачувати податки за деякі доходи, які отримали минулого року.

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Українці мають заповнити декларації та доплатити податки: хто та скільки
R2
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платники податку — резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання.
Улыбнуло. Чиполлино нервно курит в сторонке.
Байден нам никаких налогов заплатить не должен?
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