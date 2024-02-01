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Мобілізація в Україні:
Міноборони пояснило, як...

Мобілізація в Україні: Міноборони пояснило, як...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:55

Мобілізація в Україні: Міноборони пояснило, як...

Пропонуємо до обговорення:
У разі ухвалення нової версії законопроєкту про мобілізацію, українці матимуть 60 днів, аби внести свої дані в електронний кабінет.

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Мобілізація в Україні: Міноборони пояснило, як працюватиме електронний кабінет
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:55

Що якщо за 60 днів не заповнив форму?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:00

Re: Мобілізація в Україні: Міноборони пояснило, як...

"Електронна повістка — це повідомлення, яке надходить в електронний кабінет. І загалом, воно тільки цим відрізняється від звичайної повістки"
Да, совсем мелкое различие. Казалось бы, раз уведомление вручается электронному кабинету, то пусть кабинет в ТЦК и является и с него за это нужно спрашивать. Но нет.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 21:01

В особистому кабінеті повістки люди не хочуть отримувати, на вулиці не хочуть отримувати, на роботі не хочуть отримувати - може люди не хочуть взагалі отримувати повісток?
vitaliygoodlife
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