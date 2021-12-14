RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Рекрутинг до ЗСУ: вакансії
відтепер розміщуватимуть...

Рекрутинг до ЗСУ: вакансії відтепер розміщуватимуть...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 16:47

Рекрутинг до ЗСУ: вакансії відтепер розміщуватимуть...

Пропонуємо до обговорення:
Вакансії на військові посади відтепер також розміщуватимуть у центрах зайнятості, де з ними зможуть ознайомитися безробітні.

Дивися повний текст
Рекрутинг до ЗСУ: вакансії відтепер розміщуватимуть також у центрах зайнятості
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99670
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Робота на літо: актуальні вакансії для українців в Румунії
R2 » Нед 26 чер, 2022 18:36
1 479
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 чер, 2022 18:36
alex7gk
Де в Україні можуть знайти роботу ВПО: вакансії та...
R2 » Вів 03 тра, 2022 20:27
1 630
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 тра, 2022 20:27
moveton
Ринок праці 2021: рекордні 24% зростання, популярні вакансії
R2 » Вів 14 гру, 2021 12:49
1 522
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 гру, 2021 13:29
borakotlik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
О.Bank (1223)
03.02.2024 17:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.