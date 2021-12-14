Вакансії на військові посади відтепер також розміщуватимуть у центрах зайнятості, де з ними зможуть ознайомитися безробітні.
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Рекрутинг до ЗСУ: вакансії відтепер розміщуватимуть також у центрах зайнятості
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Додано: Суб 03 лют, 2024 16:47
Рекрутинг до ЗСУ: вакансії відтепер розміщуватимуть...
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Рекрутинг до ЗСУ: вакансії відтепер розміщуватимуть також у центрах зайнятості
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