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Які вакансії найбільш популярні
серед охочих долучитися...

Які вакансії найбільш популярні серед охочих долучитися...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 22:55

Які вакансії найбільш популярні серед охочих долучитися...

Пропонуємо до обговорення:
Інтерес охочих приєднатися до лав ЗСУ через рекрутингові платформи не згасає, а на деякі вакансії припадає 60 кандидатів на одну вакансію.

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Які вакансії найбільш популярні серед охочих долучитися до армії
R2
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