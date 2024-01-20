Інтерес охочих приєднатися до лав ЗСУ через рекрутингові платформи не згасає, а на деякі вакансії припадає 60 кандидатів на одну вакансію.
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Які вакансії найбільш популярні серед охочих долучитися до армії
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 04 лют, 2024 22:55
Які вакансії найбільш популярні серед охочих долучитися...
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Дивися повний текст
Які вакансії найбільш популярні серед охочих долучитися до армії
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