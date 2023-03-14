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Паспорт в умовах воєнного стану:
відповіді на популярні...

Паспорт в умовах воєнного стану: відповіді на популярні...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 22:32

Паспорт в умовах воєнного стану: відповіді на популярні...

Пропонуємо до обговорення:
Питання отримання, заміни та відновлення паспорта були й залишаються актуальними. Юридичний порадник для ВПО дав відповіді на найбільш поширені з них.

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Паспорт в умовах воєнного стану: відповіді на популярні питання
R2
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