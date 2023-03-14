Питання отримання, заміни та відновлення паспорта були й залишаються актуальними. Юридичний порадник для ВПО дав відповіді на найбільш поширені з них.
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Паспорт в умовах воєнного стану: відповіді на популярні питання
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Додано: Чет 08 лют, 2024 22:32
Паспорт в умовах воєнного стану: відповіді на популярні...
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Дивися повний текст
Паспорт в умовах воєнного стану: відповіді на популярні питання
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