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За ухилення від мобілізації
арештовуватимуть банківські...

За ухилення від мобілізації арештовуватимуть банківські...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 08:52

За ухилення від мобілізації арештовуватимуть банківські...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з текстом документу, за неявку особи до ТЦК, військкомати зможуть звертатися до суду і вимагати блокування банківських рахунків, заборону на виїзд за кордон і позбавлення водійських прав.

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За ухилення від мобілізації арештовуватимуть банківські рахунки — новий законопроєкт
R2
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