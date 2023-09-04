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Чи достатньо жінок у IT-сфері, щоб замінити чоловіків у...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 10 лют, 2024 18:32
Пропонуємо до обговорення:
Понад дві третини працівників у IT-секторі займають чоловіки. У разі посилення мобілізації, чи достатньо жіночих кадрів у цій сфері, щоб замінити чоловіків?
Дивися повний текст Чи достатньо жінок у IT-сфері, щоб замінити чоловіків у випадку посилення мобілізації
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Додано: Суб 10 лют, 2024 18:54
Ще пару років, і буд жінок вже достатньо, бо насправці це не важлива галузь на теперішні часи для можновладців.
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