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Чи мають українські військові
пенсіонери право на...

Чи мають українські військові пенсіонери право на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 13:14

Чи мають українські військові пенсіонери право на...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд пояснив, чи мають українські військові пенсіонери право на переказ пенсії при переїзді в Польщу на постійне місце проживання.

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Чи мають українські військові пенсіонери право на переказ пенсії при переїзді в Польщу
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 13:14

Військом пенсіонерам краще не в Польщу, а в ЗСУ
Investor_K
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