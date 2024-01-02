Пенсійний фонд пояснив, чи мають українські військові пенсіонери право на переказ пенсії при переїзді в Польщу на постійне місце проживання.
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Чи мають українські військові пенсіонери право на переказ пенсії при переїзді в Польщу
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Додано: Нед 11 лют, 2024 13:14
Чи мають українські військові пенсіонери право на...
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Дивися повний текст
Чи мають українські військові пенсіонери право на переказ пенсії при переїзді в Польщу
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