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Стало відомо, скільки коштів
надійшло до бюджету від...

Стало відомо, скільки коштів надійшло до бюджету від...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 13:16

Стало відомо, скільки коштів надійшло до бюджету від...

Пропонуємо до обговорення:
Агентство з розшуку та менеджменту активів з початку 2024 року забезпечило прибуток до держбюджету на суму 59 млн грн.

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Стало відомо, скільки коштів надійшло до бюджету від управління арештованими активами
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 13:16

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