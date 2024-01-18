Агентство з розшуку та менеджменту активів з початку 2024 року забезпечило прибуток до держбюджету на суму 59 млн грн.
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Стало відомо, скільки коштів надійшло до бюджету від управління арештованими активами
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Додано: Нед 11 лют, 2024 13:16
Стало відомо, скільки коштів надійшло до бюджету від...
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Дивися повний текст
Стало відомо, скільки коштів надійшло до бюджету від управління арештованими активами
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