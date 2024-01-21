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У яких авіакомпаній Європи
найжорсткіші правила...

У яких авіакомпаній Європи найжорсткіші правила...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 13:19

У яких авіакомпаній Європи найжорсткіші правила...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість туристів, вирушаючи на відпочинок, шукають варіанти заощадити. І один з них — бюджетні авіакомпанії. Втім, досить часто за привабливою ціною 15−20 євро за квиток ховається безліч інших доплат.

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У яких авіакомпаній Європи найжорсткіші правила перевезення ручної поклажі
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 13:19

Така турбота про пасажира нікому не пртрібна
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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