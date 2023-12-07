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Ринок праці у січні: на які посади найбільша та найменша...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 лют, 2024 13:20
Пропонуємо до обговорення:
У січні на сайті Work.ua шукачі оновили або створили 350 858 резюме. У третині всіх резюме як бажаний регіон роботи вказано Київську область або дистанційну зайнятість.
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Додано: Нед 11 лют, 2024 13:21
А що стосовно охоронців у супкрмаркеті?
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