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У Швеції розширять допомогу
українським біженцям: що...

У Швеції розширять допомогу українським біженцям: що...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 13:22

У Швеції розширять допомогу українським біженцям: що...

Пропонуємо до обговорення:
У Швеції збільшать підтримку біженців з України. Уряд країни готується дозволити українцям отримувати шведський номер соціального страхування, що дасть доступ до багатьох послуг.

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У Швеції розширять допомогу українським біженцям: що планують змінити
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 13:22

Ось так і втратимо людські ресурси. Не буде кому у супермаркетах працювати
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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