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Які продукти подорожчають у
лютому — відповідь експертів

Які продукти подорожчають у лютому — відповідь експертів
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 13:22

Які продукти подорожчають у лютому — відповідь експертів

Пропонуємо до обговорення:
У лютому на деякі категорії продуктів може зрости ціна. Подорожчання очікується на молочні продукти, а також приготувати борщ стане дорожче. Однак щодо вартості м’яса є позитивні новини.

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Які продукти подорожчають у лютому — відповідь експертів
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 13:23

А що буде дешевше?
Investor_K
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