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Яким IT-спеціалістам платили
найбільше у 2023 році в...

Яким IT-спеціалістам платили найбільше у 2023 році в...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 13:23

Яким IT-спеціалістам платили найбільше у 2023 році в...

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на нелегкі часи у IT-сфері, компанії і досі готові платити високі заробітні плати технічним спеціалістам, які вміють управляти проєктами, DevOps та розробкою програмного забезпечення.

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Яким IT-спеціалістам платили найбільше у 2023 році в США — дослідження
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 13:23

Ого. А чому охоронцям стільки не платять?
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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