RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Кому підходить спрощений
режим трудових відносин

Кому підходить спрощений режим трудових відносин
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 11:26

Кому підходить спрощений режим трудових відносин

Пропонуємо до обговорення:
У липні 2022 року в українському трудовому законодавстві з’явилося нове поняття — «спрощений режим регулювання трудових відносин». Розповідаємо, що це таке, кому підходить і які його особливості.

Дивися повний текст
Кому підходить спрощений режим трудових відносин
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99701
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 11:27

І що тут спрощеного? В стилі гавнянцева, назвати "спрощеним" а по суті ускладненим, та ще і додаткові пастки зі штрафами приховати.
salvydas
 
Повідомлень: 112
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кому у травні підвищать пенсії на 624 гривні
R2 » Нед 23 кві, 2023 17:06
2 657
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 кві, 2023 17:15
Дюрі-бачі
Кому нараховуватимуть субсидії цього опалювального...
R2 » Сер 21 вер, 2022 17:39
2 515
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 вер, 2022 17:51
cohan
Кому підвищать пенсії до 20 тисяч гривень
R2 » Вів 21 чер, 2022 20:12
1 416
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 чер, 2022 20:29
копейка

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11317)
15.02.2024 12:48
Ринок ОВДП (5672)
15.02.2024 12:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.