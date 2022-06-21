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Кому підходить спрощений режим трудових відносин
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 лют, 2024 11:26
Пропонуємо до обговорення:
У липні 2022 року в українському трудовому законодавстві з’явилося нове поняття — «спрощений режим регулювання трудових відносин». Розповідаємо, що це таке, кому підходить і які його особливості.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 11:27
І що тут спрощеного? В стилі гавнянцева, назвати "спрощеним" а по суті ускладненим, та ще і додаткові пастки зі штрафами приховати.
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salvydas
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Ірина_
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