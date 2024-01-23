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Українці почали забирати
гроші з банків: Гетманцев...

Українці почали забирати гроші з банків: Гетманцев...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 11:37

Українці почали забирати гроші з банків: Гетманцев...

Пропонуємо до обговорення:
За оперативними даними НБУ, у січні портфель кредитів резидентам у національній валюті майже не змінився: збільшився на +0,2% (+1,4 млрд. грн.) до 727,8 млрд. грн. При цьому гривневі кредити населенню зросли на 2,3%, а бізнесу навпаки зменшились на 0,7%

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Українці почали забирати гроші з банків: Гетманцев пояснив чому
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 11:37

Цього кацапського агента сивковича=гавнянцева з кожного утюгу піарить почали хоча йому єдине місце у підвалі СБУ!
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:42

Re: Українці почали забирати гроші з банків: Гетманцев...

Злякалися проекту мобілізаційного закону
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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