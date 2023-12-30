Найбільше заробив ПриватБанк — 37,765 млрд грн.
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Рейтинг банків із найбільшим річним прибутком
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 лют, 2024 11:41
Рейтинг банків із найбільшим річним прибутком
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Рейтинг банків із найбільшим річним прибутком
Додано: Чет 15 лют, 2024 11:41
Майже перемога за перемогою, а де список збиткових банків та суми їх збитків?
Додано: Чет 15 лют, 2024 12:41
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