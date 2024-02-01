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У 2023 році банківська система
встановила два історичних...

У 2023 році банківська система встановила два історичних...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 11:44

У 2023 році банківська система встановила два історичних...

Пропонуємо до обговорення:
За фінансовими показниками банківська система у 2023 році встановила два історичних рекорди.

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У 2023 році банківська система встановила два історичних рекорди
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 11:45

Знов ця кацапська гнида гавнянцев з кацапського телеграму бреше, а "фінанси" допомагають йому піариться.
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:45

Re: У 2023 році банківська система встановила два історичних

Цікава інформація для обговорення
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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