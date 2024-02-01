За фінансовими показниками банківська система у 2023 році встановила два історичних рекорди.
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У 2023 році банківська система встановила два історичних рекорди
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Додано: Чет 15 лют, 2024 11:44
У 2023 році банківська система встановила два історичних...
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У 2023 році банківська система встановила два історичних рекорди
Додано: Чет 15 лют, 2024 11:45
Знов ця кацапська гнида гавнянцев з кацапського телеграму бреше, а "фінанси" допомагають йому піариться.
Додано: Чет 15 лют, 2024 12:45
Re: У 2023 році банківська система встановила два історичних
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