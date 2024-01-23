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У Нацбанку пояснили, що
потрібно, щоб кредитні ставки...

У Нацбанку пояснили, що потрібно, щоб кредитні ставки...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:19

У Нацбанку пояснили, що потрібно, щоб кредитні ставки...

Пропонуємо до обговорення:
Для того, щоб кредитні ставки були низькими, мають бути низькими ставки за депозитами. Для цього потрібні низькі інфляційні очікування.

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У Нацбанку пояснили, що потрібно, щоб кредитні ставки були низькими
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:20

не від хорошого життя всі беруть кредити.мотиви кредитів різне поняття.тому основа всьому поки війна і непередбачені умови для життя
tolja3334
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:47

  tolja3334 написав:не від хорошого життя всі беруть кредити.мотиви кредитів різне поняття.тому основа всьому поки війна і непередбачені умови для життя

точно
Investor_K
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