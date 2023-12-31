Виробники безалкогольних напоїв та мінеральної води у 2023 році сплатили податків на суму у 2 рази більшу, ніж у 2022 роц
Дивися повний текст
Гетманцев повідомив, хто удвічі збільшив сплату податків (список)
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 лют, 2024 15:36
Гетманцев повідомив, хто удвічі збільшив сплату податків...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Гетманцев повідомив, хто удвічі збільшив сплату податків (список)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|