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Гетманцев повідомив, хто удвічі
збільшив сплату податків...

Гетманцев повідомив, хто удвічі збільшив сплату податків...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 15:36

Гетманцев повідомив, хто удвічі збільшив сплату податків...

Пропонуємо до обговорення:
Виробники безалкогольних напоїв та мінеральної води у 2023 році сплатили податків на суму у 2 рази більшу, ніж у 2022 роц

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Гетманцев повідомив, хто удвічі збільшив сплату податків (список)
R2
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