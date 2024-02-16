В Україні готують створення фонду «Зроблено в Україні» для підтримки вітчизняних виробників.
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Уряд готує створення фонду «Зроблено в Україні» для підтримки вітчизняних виробників
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:56
Уряд готує створення фонду «Зроблено в Україні» для...
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Дивися повний текст
Уряд готує створення фонду «Зроблено в Україні» для підтримки вітчизняних виробників
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