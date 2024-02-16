RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Уряд готує створення фонду
«Зроблено в Україні» для...

Уряд готує створення фонду «Зроблено в Україні» для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:56

Уряд готує створення фонду «Зроблено в Україні» для...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні готують створення фонду «Зроблено в Україні» для підтримки вітчизняних виробників.

Дивися повний текст
Уряд готує створення фонду «Зроблено в Україні» для підтримки вітчизняних виробників
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99709
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:56

Це правильно
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9568
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Німеччина готує новий пакет військової допомоги для...
R2 » П'ят 16 лют, 2024 18:02
1 31
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лют, 2024 18:03
Investor_K
Не 24 дні: тривалість відпустки в Україні пропонують змінити
R2 » П'ят 16 лют, 2024 17:57
1 20
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лют, 2024 17:58
Investor_K
Четверо працюючих на одного військового: влада готує...
R2 » Сер 14 лют, 2024 17:59
9 583
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лют, 2024 21:45
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11349)
16.02.2024 19:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.