Українська влада розробила новий Кодекс законів про працю. У новому законопроєкті збільшується тривалість відпусток і змінюється ціла низка основних положень.
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Не 24 дні: тривалість відпустки в Україні пропонують змінити
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:57
Не 24 дні: тривалість відпустки в Україні пропонують змінити
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Дивися повний текст
Не 24 дні: тривалість відпустки в Україні пропонують змінити
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