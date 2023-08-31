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Зустріч Зеленського з представниками бізнесу: які теми...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:59
Пропонуємо до обговорення:
В Україні буде створено платформу для збору зворотного зв’язку від бізнесу та аналітичного модуля до Єдиного реєстру досудових розслідувань, який дозволить бачити повну картину щодо кримінальних проваджень в країні.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:59
А мене чому не запросили?
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