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Зустріч Зеленського з
представниками бізнесу: які теми...

Зустріч Зеленського з представниками бізнесу: які теми...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:59

Зустріч Зеленського з представниками бізнесу: які теми...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні буде створено платформу для збору зворотного зв’язку від бізнесу та аналітичного модуля до Єдиного реєстру досудових розслідувань, який дозволить бачити повну картину щодо кримінальних проваджень в країні.

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Зустріч Зеленського з представниками бізнесу: які теми обговорили
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:59

А мене чому не запросили?
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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