Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 1,1 мільярда євро.
Дивися повний текст
Німеччина готує новий пакет військової допомоги для України на €1,1 млрд
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:02
Німеччина готує новий пакет військової допомоги для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Німеччина готує новий пакет військової допомоги для України на €1,1 млрд
|