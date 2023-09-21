|
|
Іноземні доходи — хто мусить подати декларації до травня...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:15
Пропонуємо до обговорення:
Громадяни України, які виїхали за кордон під час повномасштабної війни рф, мусять відзвітувати про закордонні доходи. Подати податкові декларації мають до кінця квітня поточного року.
Дивися повний текст Іноземні доходи — хто мусить подати декларації до травня та кого оштрафують
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99708
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:16
Платити обовязково!
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9571
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 890 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лют, 2024 11:06
Investor_K,
гавнянцев залогінтеся
-
salvydas
-
-
- Повідомлень: 111
- З нами з: 27.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор