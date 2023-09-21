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Іноземні доходи — хто мусить
подати декларації до травня...

Іноземні доходи — хто мусить подати декларації до травня...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:15

Іноземні доходи — хто мусить подати декларації до травня...

Пропонуємо до обговорення:
Громадяни України, які виїхали за кордон під час повномасштабної війни рф, мусять відзвітувати про закордонні доходи. Подати податкові декларації мають до кінця квітня поточного року.

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Іноземні доходи — хто мусить подати декларації до травня та кого оштрафують
R2
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