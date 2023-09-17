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Як отримати ваучери на перекваліфікацію від держави
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 лют, 2024 12:59
Пропонуємо до обговорення:
В Україні продовжують впроваджувати програму підвищення конкурентоспроможності громадян на ринку праці. Згідно з ініціативою, з початку 2024 року більше ніж 1700 українців отримали ваучери на перепідготовку та здобуття нової професії.
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Додано: Суб 17 лют, 2024 12:59
Мене цікавить дошкільна освіта..
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