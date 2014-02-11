Подскажите по стейкингу Трона

Подскажите, кто может, по стейкингу Трона.
Кошелек TronLink (расширение Mozilla), TRX и USDT нормально принимает/передает. TRX в Staking 1.0 нормально стейкался, получал энергию для оплаты комиссий. С появлением Staking 2.0 застейкать уже не получается. Как обычно, из кошелька по кнопке Stake захожу в tronscan.org... И все как и в Staking 1.0. Но после нажатия кнопки confirm ничего не происходит. Крутится колесико прогресса и все. Пробовал ждать довольно долго, ничего не дало.
Потом увидел, что в Permission нет TRX Stake 2.0 TRX Unstake 2.0 ... Добавил их (заплатил 100 TRX за это). Но ничего не поменялось. После нажатия кнопки confirm крутится колесико прогресса и все.