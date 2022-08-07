RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Швеції дуже потрібні компетентні
працівники: кого бракує

Швеції дуже потрібні компетентні працівники: кого бракує
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 14:55

Швеції дуже потрібні компетентні працівники: кого бракує

Пропонуємо до обговорення:
Влада Швеції заявила, що країна має справу з дефіцитом і потребує більше працівників у певних секторах по всій країні.

Дивися повний текст
Швеції дуже потрібні компетентні працівники: кого бракує
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99707
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці у Швеції заробляють від 3 тис. євро: які...
R2 » П'ят 05 тра, 2023 22:45
4 970
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 тра, 2023 10:02
zoyflicka
Чи потрібні права для водіння мопеда або скутера
R2 » П'ят 17 лют, 2023 01:54
1 492
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лют, 2023 01:55
moveton
Економіка України показує не дуже втішні результати - Мінфін
R2 » Нед 07 сер, 2022 21:00
1 595
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 сер, 2022 21:00
w1961

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4952)
18.02.2024 14:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.