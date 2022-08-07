Влада Швеції заявила, що країна має справу з дефіцитом і потребує більше працівників у певних секторах по всій країні.
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Швеції дуже потрібні компетентні працівники: кого бракує
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Додано: Нед 18 лют, 2024 14:55
Швеції дуже потрібні компетентні працівники: кого бракує
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Дивися повний текст
Швеції дуже потрібні компетентні працівники: кого бракує
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