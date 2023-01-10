|
|
На Мюнхенській конференції підписали меморандум про...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 лют, 2024 16:20
Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують побудувати новий завод з виробництва артилерійських боєприпасів. Реалізовувати проєкт буде найбільша німецька оборонна компанія Rheinmetall.
Дивися повний текст На Мюнхенській конференції підписали меморандум про виробництво боєприпасів Rheinmetall в Україні
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99711
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор