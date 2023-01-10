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На Мюнхенській конференції
підписали меморандум про...

На Мюнхенській конференції підписали меморандум про...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 16:20

На Мюнхенській конференції підписали меморандум про...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують побудувати новий завод з виробництва артилерійських боєприпасів. Реалізовувати проєкт буде найбільша німецька оборонна компанія Rheinmetall.

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На Мюнхенській конференції підписали меморандум про виробництво боєприпасів Rheinmetall в Україні
R2
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