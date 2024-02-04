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У Міносвіти озвучили плани
щодо реформування ЗВО в Україні

У Міносвіти озвучили плани щодо реформування ЗВО в Україні
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 16:26

У Міносвіти озвучили плани щодо реформування ЗВО в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Михайло Винницький, заступник міністра освіти і науки України, визначив критерії укрупнення закладів вищої освіти. Він стверджує, що не більше два виші необхідно утримувати в містах із населенням від 100 до 350 тисяч людей.

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У Міносвіти озвучили плани щодо реформування ЗВО в Україні
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