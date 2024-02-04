Україна отримає від Данії всю артилерію, яку країна має в запасі. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликає партнерів наростити постачання зброї Україні.
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Данія передасть Україні всю артилерію, яку має в запасі
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Додано: Нед 18 лют, 2024 16:27
Данія передасть Україні всю артилерію, яку має в запасі
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Дивися повний текст
Данія передасть Україні всю артилерію, яку має в запасі
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