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Гетманцев спростував інформацію,
що власники генераторів...

Гетманцев спростував інформацію, що власники генераторів...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:56

Гетманцев спростував інформацію, що власники генераторів...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляють ЗМІ, власники генераторів можуть натрапити на штраф 500 тисяч грн за зберігання пального без ліцензії.

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Гетманцев спростував інформацію, що власники генераторів можуть заплатити штраф на пів мільйона грн
R2
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