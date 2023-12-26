Як повідомляють ЗМІ, власники генераторів можуть натрапити на штраф 500 тисяч грн за зберігання пального без ліцензії.
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Гетманцев спростував інформацію, що власники генераторів можуть заплатити штраф на пів мільйона грн
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Додано: Пон 19 лют, 2024 13:56
Гетманцев спростував інформацію, що власники генераторів...
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Дивися повний текст
Гетманцев спростував інформацію, що власники генераторів можуть заплатити штраф на пів мільйона грн
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