В черговий раз міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підтвердив, що повістки не будуть роздавати через застосунок «Дія».
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Федоров пояснив, чому не буде повісток в «Дії»
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Додано: Вів 20 лют, 2024 13:06
Федоров пояснив, чому не буде повісток в «Дії»
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Федоров пояснив, чому не буде повісток в «Дії»
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