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Федоров пояснив, чому
не буде повісток в «Дії»

Федоров пояснив, чому не буде повісток в «Дії»
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 13:06

Федоров пояснив, чому не буде повісток в «Дії»

Пропонуємо до обговорення:
В черговий раз міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підтвердив, що повістки не будуть роздавати через застосунок «Дія».

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Федоров пояснив, чому не буде повісток в «Дії»
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 13:06

тому що більшість сміливців видалять дію на телефоні і все на тому закінчиться включно зі славою діджиталізаторів, ось чому
mishgunr
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Модератори: Ірина_, Модератор

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