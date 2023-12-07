Депутати Верховної Ради готують зміни до законодавства, які мають на меті врегулювати роботу бюро кредитних історій.
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Українцям готують «ідентифікатори кредитів»
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Додано: Вів 20 лют, 2024 17:00
Українцям готують «ідентифікатори кредитів»
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Українцям готують «ідентифікатори кредитів»
Додано: Вів 20 лют, 2024 17:00
А вони не хочуть впорядкувати розмір відсотків та встановити якісь обмеження на суму заборгованості. Багато людей платять несправедливі платежі, а кредитори самі створюють та нараховують ці борги. Давайте тоді реєстр неблагонадійних кредиторів тоді створюйте із зменшеними иа скасованими судом вимогами. А то у нас простий роботяга весь час в чомусь винен. А кредитори такі пухнасті і плстраждалі.
Додано: Вів 20 лют, 2024 19:13
Цікаво, а порушення законів, шахрайські дії і внесення недостовірної інформації банками на свою користь вони будуть регулювати. Бо так до Європи хочуть, а банківську систему досі прозорою не зробили.
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