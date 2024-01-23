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Що робитиме Україна, якщо США не схвалять допомогу:...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лют, 2024 12:48
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський вважає, що дуже складно буде знайти альтернативу американській допомозі. Без неї дедалі більше українських військових «будуть у лікарнях».
Дивися повний текст Що робитиме Україна, якщо США не схвалять допомогу: відповідь Зеленського
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Додано: Чет 22 лют, 2024 12:48
Америка перестане бути великою країною.
Регіональний лідер на фоні Мексики та країн карібською затоки.
А далі - рівень Куби.
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