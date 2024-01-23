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Що робитиме Україна, якщо
США не схвалять допомогу:...

Що робитиме Україна, якщо США не схвалять допомогу:...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 12:48

Що робитиме Україна, якщо США не схвалять допомогу:...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський вважає, що дуже складно буде знайти альтернативу американській допомозі. Без неї дедалі більше українських військових «будуть у лікарнях».

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Що робитиме Україна, якщо США не схвалять допомогу: відповідь Зеленського
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 12:48

Америка перестане бути великою країною.
Регіональний лідер на фоні Мексики та країн карібською затоки.
А далі - рівень Куби.
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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