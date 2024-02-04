Матриця реформ передбачає створення Реєстру власників та бенефіціарних власників банківських та платіжних рахунків, а також банківських комірок (сейфів).
Дивися повний текст
В Україні створять реєстр власників банківських рахунків та сейфів
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лют, 2024 13:27
В Україні створять реєстр власників банківських рахунків...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
В Україні створять реєстр власників банківських рахунків та сейфів
Додано: Чет 22 лют, 2024 13:28
Підключення до SEPA, а також заміна долару на евро це повинні бути головними пріоритетами якщо ми в ЄС та НАТО ідемо.
|