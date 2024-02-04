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В Україні створять реєстр
власників банківських рахунків...

В Україні створять реєстр власників банківських рахунків...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 13:27

В Україні створять реєстр власників банківських рахунків...

Пропонуємо до обговорення:
Матриця реформ передбачає створення Реєстру власників та бенефіціарних власників банківських та платіжних рахунків, а також банківських комірок (сейфів).

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В Україні створять реєстр власників банківських рахунків та сейфів
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 13:28

Підключення до SEPA, а також заміна долару на евро це повинні бути головними пріоритетами якщо ми в ЄС та НАТО ідемо.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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