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Скільки українців відгукнулись на рекрутинг у ЗСУ: кого...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лют, 2024 13:59
Пропонуємо до обговорення:
З моменту запуску проекту з рекрутингу добровольців до лав Збройних сил України у листопаді 2023 року на розміщені на сайті Work.ua вакансії відгукнулося понад 50 тисяч людей.
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